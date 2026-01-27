В Солнечногорске на уборку снега вышли 200 единиц техники и 300 дворников

27 января 2026, 08:01

оригинал Фото: iStock/kellymarken

В Солнечногорске развернули масштабные работы по уборке снега. Более 200 единиц спецтехники и 300 дворников вышли на борьбу с зимними осадками. Коммунальные службы перешли на усиленный режим, чтобы справиться с последствиями снегопада. Об этом пишет Telegram-канал «‎360.ru».