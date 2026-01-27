В Солнечногорске на уборку снега вышли 200 единиц техники и 300 дворников
В Солнечногорске развернули масштабные работы по уборке снега. Более 200 единиц спецтехники и 300 дворников вышли на борьбу с зимними осадками. Коммунальные службы перешли на усиленный режим, чтобы справиться с последствиями снегопада. Об этом пишет Telegram-канал «360.ru».
К уборке подключили 198 рабочих ручного труда от управляющих компаний. Работы ведут по четкому плану. Сначала очищают магистрали и трассы, обеспечивая сквозной проезд и доступ для общественного транспорта. Затем внимание уделяют главным улицам города, что важно для связи районов и подъезда к больницам и школам. В завершение убирают сельские поселения и дворовые территории.
Все заявки от жителей обрабатывают оперативно и добавляют в общий график работ. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы город оставался в порядке даже в сложные зимние условия.
