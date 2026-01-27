На уборку снега в Подмосковье вышли 30 тысяч дворников и 7,5 тыс. единиц техники

27 января 2026, 11:28

Владислав Мурашов (видео: пресс-служба правительства МО)

К борьбе с последствиями мощного снегопада, который накрыл столичный регион в ночь на 27 января, в Московской области привлекли около 30 тысяч дворников и семь с половиной тысяч единиц спецтехники. Об этом рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов, сообщает пресс-служба областного правительства.





С начала года Подмосковье сталкивается уже со вторым сильным снегопадом. Первый — «Фрэнсис» — пришёл во время зимних каникул.





«В этот раз техники и людей, занятых в уборке снега, у нас суммарно больше. На сегодня у нас задействованы 30 тысяч дворников. Это на тысячу больше, чем в тот снегопад. И на утро мы вывели семь с половиной тысяч единиц различной техники, а во время снегопада «Фрэнсис» было семь тысяч единиц», — сказал Владислав Мурашов.