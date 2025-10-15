Вдова встретила новую любовь, дети выросли, а родители установили памятник: как живет семья Дмитрия Хворостовского после его смерти
Дмитрий Хворостовский навсегда останется в памяти как одна из самых ярких звезд оперы. Его уникальный баритон завоевал сердца зрителей по всему миру. В июне 2017 года он дал свой прощальный концерт в Красноярске. Подробнее о том, как сложилась жизнь и судьба великого певца Дмитрия Хворостовского, читайте в материале «Радио 1».
Первые шаги в любви Дмитрия ХворостовскогоВ 24 года Дмитрий встретил свою первую жену, танцовщицу Светлану Иванову. Это произошло в Красноярском театре оперы и балета, где он работал. Они поженились в 1989 году, и вскоре Дмитрий удочерил Машу, дочь Светланы.
Переезд в Лондон и новые вызовыВ 1994 году семья переехала в Лондон, где Хворостовский уже стал знаменитым. Через два года у них родились двойня — дочь Александра и сын Даниил. Светлана, став матерью троих детей, вскоре вернулась к бурной жизни, забыв о семейных обязанностях. Дмитрий всегда прощал её, потому что любил. Но постоянные ссоры привели к тому, что он начал злоупотреблять алкоголем и заработал язву желудка.
Новая любовь Хворостовского и разводВ конце 90-х Дмитрий встретил актрису и пианистку Флоранс Илли на репетиции «Дон Жуана» в Женеве. Вдохновленный новой любовью, он решил расстаться со Светланой. Бракоразводный процесс затянулся на два года, женщина забрала почти все имущество. Дмитрий также согласился выплачивать алименты.
Счастливые моменты с ФлорансС Флоранс Хворостовский почувствовал настоящую радость. Они жили в Лондоне, наслаждаясь гармонией и достатком. Однако в 2015 году врачи поставили ему страшный диагноз — злокачественная опухоль головного мозга. Несмотря на борьбу с болезнью, он, к сожалению, не смог победить.
Как живут родные ХворостовскогоПосле его смерти Флоранс была сильно подавлена и не представляла себе жизни без него. Только через шесть лет она смогла начать новые отношения, и родственники Дмитрия поддержали её выбор. В 2019 году старшие дети Хворостовского успешно окончили учебу: Александра проявила талант художника, а Даниил увлекся рок-музыкой.
Родители Дмитрия бережно хранят его память. Несмотря на возраст — отцу 88 лет, а матери 86 — они продолжают справляться с трудностями жизни, хотя это становится всё сложнее.
«Падаем болезненно, травматично, ходим с болью, встаем с болью. Я обычно просыпаюсь часа в три ночи, и больше не могу уснуть. По хозяйству хлопочет Людмила Петровна, и стирает сама, машинка старая, все на нервах», — рассказал отец певца.Родители Хворостовского на собственные деньги установили памятник сыну.