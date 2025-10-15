58-летняя Николь Кидман предстала перед камерами в смелом образе
Оскароносная актриса Николь Кидман показала стройную фигуру в откровенной фотосессии. Кадры опубликованы в соцсетях знаменитости.
Звезда легендарного фильма «Мулен Руж» сохраняет публичную активность, несмотря на расставание с супругом Китом Урбаном, с которым они прожили вместе 19 лет. В новом роскошном образе Николь Кидман предстала в смелом черном платье с глубоким вырезом и дерзким боковым разрезом. Оно выгодно подчеркивает безупречную фигуру и тонкие линии тела актрисы. Её золотисто-медовые локоны свободно ниспадают волнами, подчёркивая элегантность облика, а макияж выполнен в мягких оттенках, идеально гармонирующих с белоснежной кожей.
Дополняют ансамбль изящные туфли на шпильке и изысканные аксессуары: цепочка-колечко в форме змеи, сверкающие золотом драгоценности с бриллиантом и выразительный большой перстень. Актриса продемонстрировала себя с разных сторон, мастерски раскрывая красоту выбранного ансамбля.
Читайте также: