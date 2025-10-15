58-летняя Николь Кидман предстала перед камерами в смелом образе

15 октября 2025, 04:50

Актриса Николь Кидман показала стройную фигуру в новой фотосессии

Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Оскароносная актриса Николь Кидман показала стройную фигуру в откровенной фотосессии. Кадры опубликованы в соцсетях знаменитости.