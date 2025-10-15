Стало известно, как Алла Пугачева зарабатывает в России
Алла Пугачева продолжает зарабатывать в России — на банковских вкладах. Певица ежемесячно перечисляет на свои счета свыше 105 тысяч рублей — это пенсия, выплачиваемая ей на родине. Такие данные приводит телеграм-канал SHOT.
В пенсию 76-летней народной артистки СССР входят компенсация за это звание — почти 42 тысячи рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей, а также федеральные надбавки. Таким образом, в год она получает выплаты в размере 1,2 млн рублей без процентов.
Примадонна сначала копит на банковских счетах, а затем выводит деньги за границу. Как утверждает автор публикации, одна из таких транзакций составила 46 млн рублей.
Ранее председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев призвал лишить пенсии покинувшую РФ звезду.
