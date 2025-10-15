Стало известно, как Алла Пугачева зарабатывает в России

15 октября 2025, 08:33

SHOT: Пугачева получает российскую пенсию и выводит деньги за границу

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Алла Пугачева продолжает зарабатывать в России — на банковских вкладах. Певица ежемесячно перечисляет на свои счета свыше 105 тысяч рублей — это пенсия, выплачиваемая ей на родине. Такие данные приводит телеграм-канал SHOT.