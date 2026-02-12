«Ведьмы и нечистые силы»: Россиян предупредили об опасности во время масленичной недели

12 февраля 2026, 10:58

Этнограф Балтухин: вечерами в Масленицу на улице водятся нечистые силы

Фото: Istock/Venerala

На Руси праздник Масленицы был связан с пробуждением природы от зимнего сна. Возвращение солнца отмечали шумно, весело и долго. Сейчас в нашей стране сразу в нескольких городах устраивают гулянья, вдохновлённые историей и традициями Масленицы.





Куратор музейно-этнографического пространства «Соляной амбар» в Коломенском Кремле Дмитрий Балтухин в беседе с «Радио 1» рассказал, что праздник Масленицы лежит в культурном коде России, однако изначально это не благословлялось.





«В нашей культуре всё приживается потихоньку-полегоньку. Царь Иван Грозный очень любил смотреть на Масленичные потехи, а при Петре Великом уже даже церковь начинала поступательно благословлять эти обычаи, поскольку надо было людям выпустить пар перед Великим постом. Купцы очень любили забавляться кулачными боями, иногда они нанимали вместо себя специальных людей — поединщиков», — рассказал он.

«Таким образом мы взываем к силам света и тепла. Во время масленичной недели нужно тщательно следить за своим домом и предметами, прибраться везде. Потому что считается, что перед постом может разыграться нечистая сила. Но и главная примета (была раньше) — с наступлением темноты стараться не выходить за околицу, за двор, потому что не исключено, что ведьмы и прочие нехорошие существа могут дать о себе знать», — поделился Балтухин.

«Если у вас пропал интернет в Прощёное воскресенье — значит, вас никто не простил», — резюмировал собеседник.