Ведьмы, сладости и чёрные кошки: как устроить детям дома незабываемый Хэллоуин и сделать фонарь из тыквы? Пошаговая инструкция
Тыквы с забавными мордочками, костюмы и сладости помогают создать атмосферу Хэллоуина даже дома. Разбираемся, когда отмечают праздник, откуда появились его символы и как подготовиться к вечеру без больших затрат. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Когда отмечают Хэллоуин и откуда появился праздникХэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Сегодня его знают прежде всего как праздник маскарадов, необычного декора и сладостей. Однако его история уходит далеко в прошлое. Одним из предшественников Хэллоуина считают кельтский праздник Самайн. Он знаменовал окончание сбора урожая и начало зимней половины года. Древние кельты верили, что в это время граница между миром живых и миром духов становится особенно тонкой. Позже на традиции повлияли христианские праздники. Название Halloween связано с английским выражением All Hallows’ Eve — «канун Дня всех святых». Сам День всех святых отмечают 1 ноября.
Со временем обычаи менялись и смешивались. Переселенцы из Ирландии и Шотландии привезли часть традиций в Северную Америку. Там Хэллоуин приобрёл черты, которые знакомы многим сегодня: люди стали украшать дома, надевать костюмы и ходить за угощениями. В англоязычных странах дети в костюмах стучат в двери соседей и произносят фразу «Trick or treat!». Её часто переводят как «Сладость или гадость!». Хозяева дома в ответ угощают гостей конфетами и другими лакомствами.
Почему символами Хэллоуина стали тыквы, ведьмы и чёрные кошкиОдин из самых узнаваемых атрибутов праздника — тыквенный фонарь. У него вырезают глаза и рот, а внутрь помещают источник света. Такой фонарь называют светильником Джека. С ним связана ирландская легенда о хитреце по имени Джек, который обманул дьявола. После смерти его душа якобы осталась скитаться с фонарём. В Ирландии и Шотландии для подобных светильников использовали репу и другие корнеплоды. В Северной Америке для этой цели стали брать тыквы: они крупнее, а вырезать узоры на них удобнее.
Ведьмы появились среди праздничных персонажей благодаря народным поверьям и историям о колдовстве. Сегодня их образ чаще напоминает сказочный: остроконечная шляпа, плащ, метла и яркий макияж помогают создать узнаваемый костюм. Чёрных кошек тоже связывали с суевериями и рассказами о ведьмах. Однако никакой мистики в окрасе животного нет. Если дома живёт питомец, не стоит пугать его масками и громкой музыкой ради праздничных фотографий.
К привычным украшениям Хэллоуина относят и призраков, паутину, летучих мышей и скелеты. Для домашнего декора можно сделать их менее пугающими: например, нарисовать бумажным привидениям улыбки или выбрать украшения с дружелюбными мордочками.
Как празднуют Хэллоуин в РоссииВ России Хэллоуин не относится к государственным праздникам и не даёт дополнительного выходного. Тем не менее некоторые люди устраивают костюмированные вечеринки, украшают дома и проводят тематические встречи с друзьями. Поводом для праздника может стать просмотр фильма, мастер-класс по росписи тыкв или ужин с необычной подачей блюд. Кафе и развлекательные площадки иногда предлагают тематическое меню и программы. Перед посещением лучше уточнить расписание и возрастные ограничения.
Традиция ходить по соседским квартирам за сладостями распространена в России гораздо меньше, чем в США. Для детской компании удобнее заранее договориться с друзьями или родственниками и устроить игру в одной квартире. Тогда взрослые смогут подготовить задания и угощения, а дети не будут тревожить незнакомых людей. Отмечать Хэллоуин или нет — личный выбор каждой семьи. Необязательно покупать дорогой декор и копировать все зарубежные обычаи. Иногда для настроения достаточно бумажных украшений, домашнего печенья и нескольких простых игр.
Костюм на Хэллоуин своими руками: идеи из обычной одеждыДля маскарада не обязательно покупать готовый наряд. Посмотрите, что уже есть в шкафу: однотонные вещи, рубашки и шарфы легко превратить в основу костюма.
- Ведьма или волшебник. Наденьте чёрное платье либо тёмные брюки с рубашкой. На плечи можно набросить большой шарф или ткань как плащ. Шляпу сделайте из плотной бумаги, а вместо метлы возьмите небольшую игрушечную палочку.
- Привидение. Светлая одежда подойдёт для мягкого и нестрашного образа. На белую футболку можно прикрепить бумажные глаза и рот. Если хочется использовать простыню, не закрывайте ею лицо ребёнка: ткань может мешать смотреть и двигаться.
- Чёрная кошка. Основой станут тёмные брюки и кофта. Ушки легко вырезать из картона и закрепить на ободке. Для усов используйте косметический карандаш или аквагрим, подходящий для кожи.
- Вампир. Белая рубашка и тёмные брюки помогут создать образ без сложного грима. Добавьте чёрный шарф или плащ. Если ребёнок не хочет надевать игрушечные клыки, замените их нарисованной улыбкой.
- Скелет. На чёрную футболку прикрепите полоски белой бумаги в форме костей. Для более прочного варианта подойдут кусочки ткани. Не используйте булавки в детском костюме: детали безопаснее пришить или закрепить подходящей клейкой лентой.
Как вырезать тыкву на Хэллоуин: инструкция для начинающихДля первого фонаря подойдёт небольшая устойчивая тыква без заметных повреждений. Приготовьте ложку, маркер, салфетки и удобный нож. Если в работе участвуют дети, взрослый должен взять на себя все действия с острыми инструментами. Сначала вымойте овощ и вытрите его насухо. Поставьте на ровную поверхность и нарисуйте будущую мордочку. Новичкам лучше выбрать простой рисунок: треугольные глаза и широкий рот без мелких деталей. Затем взрослому нужно вырезать отверстие сверху вокруг плодоножки. Через него ложкой удалите семечки и мякоть. Не обязательно делать стенки слишком тонкими: плотная кожура поможет фонарю сохранить форму. После этого аккуратно вырежьте глаза и рот по линиям маркера. Если узор получился неровным, не расстраивайтесь: смешная мордочка тоже создаст праздничное настроение.
Внутрь лучше поставить светодиодную свечу или небольшой фонарик. В отличие от открытого огня, такой источник света безопаснее рядом с тканью, бумажным декором и детскими костюмами. Готовую тыкву поставьте устойчиво и не оставляйте на проходе. Мякоть можно использовать для супа, каши или выпечки, если она свежая и во время работы не соприкасалась с грязными поверхностями. Семечки промойте, высушите и при желании приготовьте отдельно. Если ребёнок слишком мал для работы с ножом, предложите ему расписать целую тыкву красками. Такой вариант потребует меньше подготовки и позволит каждому придумать собственного персонажа.
Как устроить детский Хэллоуин дома: игры, конкурсы и угощенияНачните с небольшого плана. Решите, сколько гостей придёт, где они будут играть и сколько продлится встреча. Для малышей лучше выбрать весёлую тему без пугающих масок, резких звуков и темноты. Заранее спросите родителей гостей об аллергиях и ограничениях в питании. Украсить комнату можно вместе с детьми. Вырежьте из бумаги тыквы и летучих мышей, нарисуйте привидений, сделайте гирлянду из цветного картона. Разместите декор так, чтобы он не мешал проходу и находился вдали от источников тепла.
Для игры «Найди тыкву» спрячьте в комнате бумажные фигурки или маленькие картинки. Участники могут искать их по отдельности или вместе. Вместо соревнования на скорость предложите детям собрать все находки в одну корзину. Ещё одна идея — конкурс на самую забавную мордочку. Раздайте гостям бумажные шаблоны тыкв, карандаши и безопасные наклейки. В конце каждый покажет рисунок и придумает имя своему персонажу. Чтобы никого не обидеть, можно отметить каждую работу: за яркие цвета, смешную улыбку или необычную историю.
Для домашнего квеста подготовьте несколько простых загадок. Ответ на каждую подскажет, где искать следующую записку. Финалом станет общая коробка с угощениями или небольшими сувенирами. Прячьте подсказки в доступных местах, чтобы детям не пришлось залезать на мебель. Сладкий стол тоже легко оформить в праздничном стиле. Нарисуйте на мандаринах забавные мордочки, предложите гостям печенье в форме звёзд или украсьте стаканы бумажными наклейками. Рядом со сладостями поставьте воду и обычные фрукты.
Завершить вечер можно семейным фильмом или чтением доброй истории о привидениях. Выбирайте развлечения по возрасту гостей и не настаивайте, если кто-то испугался. Главная задача домашнего Хэллоуина — не напугать детей, а подарить им возможность пофантазировать и повеселиться вместе.