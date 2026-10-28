28 октября 2026, 13:19

Фото: iStock/Olga Nikiforova

Тыквы с забавными мордочками, костюмы и сладости помогают создать атмосферу Хэллоуина даже дома. Разбираемся, когда отмечают праздник, откуда появились его символы и как подготовиться к вечеру без больших затрат. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда отмечают Хэллоуин и откуда появился праздник Почему символами Хэллоуина стали тыквы, ведьмы и чёрные кошки Как празднуют Хэллоуин в России Костюм на Хэллоуин своими руками: идеи из обычной одежды Как вырезать тыкву на Хэллоуин: инструкция для начинающих Как устроить детский Хэллоуин дома: игры, конкурсы и угощения

Когда отмечают Хэллоуин и откуда появился праздник

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Почему символами Хэллоуина стали тыквы, ведьмы и чёрные кошки

Фото: iStock/Elena Nikishina

Как празднуют Хэллоуин в России

Костюм на Хэллоуин своими руками: идеи из обычной одежды

Ведьма или волшебник. Наденьте чёрное платье либо тёмные брюки с рубашкой. На плечи можно набросить большой шарф или ткань как плащ. Шляпу сделайте из плотной бумаги, а вместо метлы возьмите небольшую игрушечную палочку.

Наденьте чёрное платье либо тёмные брюки с рубашкой. На плечи можно набросить большой шарф или ткань как плащ. Шляпу сделайте из плотной бумаги, а вместо метлы возьмите небольшую игрушечную палочку. Привидение. Светлая одежда подойдёт для мягкого и нестрашного образа. На белую футболку можно прикрепить бумажные глаза и рот. Если хочется использовать простыню, не закрывайте ею лицо ребёнка: ткань может мешать смотреть и двигаться.

Светлая одежда подойдёт для мягкого и нестрашного образа. На белую футболку можно прикрепить бумажные глаза и рот. Если хочется использовать простыню, не закрывайте ею лицо ребёнка: ткань может мешать смотреть и двигаться. Чёрная кошка. Основой станут тёмные брюки и кофта. Ушки легко вырезать из картона и закрепить на ободке. Для усов используйте косметический карандаш или аквагрим, подходящий для кожи.

Основой станут тёмные брюки и кофта. Ушки легко вырезать из картона и закрепить на ободке. Для усов используйте косметический карандаш или аквагрим, подходящий для кожи. Вампир. Белая рубашка и тёмные брюки помогут создать образ без сложного грима. Добавьте чёрный шарф или плащ. Если ребёнок не хочет надевать игрушечные клыки, замените их нарисованной улыбкой.

Белая рубашка и тёмные брюки помогут создать образ без сложного грима. Добавьте чёрный шарф или плащ. Если ребёнок не хочет надевать игрушечные клыки, замените их нарисованной улыбкой. Скелет. На чёрную футболку прикрепите полоски белой бумаги в форме костей. Для более прочного варианта подойдут кусочки ткани. Не используйте булавки в детском костюме: детали безопаснее пришить или закрепить подходящей клейкой лентой.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин: инструкция для начинающих

Фото: iStock/sandsun

Как устроить детский Хэллоуин дома: игры, конкурсы и угощения