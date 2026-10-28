Приюты приостанавливают пристройство чёрных кошек перед Хэллоуином
Некоторые приюты за одну-две недели до Хэллоуина перестают искать хозяев для чёрных кошек. Волонтёры опасаются, что животных могут использовать в оккультных обрядах. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Подмосковные зоозащитники рассказали, что возобновляют пристройство после 31 октября. По их словам, под видом будущих владельцев в приют могут обратиться люди с другими намерениями.
На сайтах, посвящённых оккультизму, встречаются описания ритуалов с участием чёрных кошек. Некоторые из них предполагают убийство животного.
Волонтёры утверждают, что сталкиваются с историями о найденных на улицах и в безлюдных местах телах животных после обрядов. Из-за этих опасений они временно ограничивают передачу чёрных кошек новым хозяевам.
Хэллоуин в 2026 году пройдет 31 октября, в ночь с субботы на воскресенье, 1 ноября. Это праздник, связанный с древними кельтскими традициями и кануном Дня всех святых. Сегодня Хэллоуин чаще всего отмечают костюмированными вечеринками, украшением домов, вырезанием фонарей из тыкв и рассказами страшных историй.
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