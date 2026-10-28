Приюты приостанавливают пристройство чёрных кошек перед Хэллоуином

28 октября 2026, 08:22

Фото: iStock/Lightspruch

Некоторые приюты за одну-две недели до Хэллоуина перестают искать хозяев для чёрных кошек. Волонтёры опасаются, что животных могут использовать в оккультных обрядах. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.