Fix Price оценил минимальный набор для Хэллоуина почти в 800 рублей
Аналитики Fix Price подсчитали, что базовый комплект для празднования Хэллоуина обойдется россиянам в 770 рублей. В него вошли товары для оформления дома и создания тематического образа.
В исследовании, которое компания направила в редакцию «Газеты.Ru», указали цены на девять позиций. Самой доступной покупкой стала наклейка на окно за 59 рублей. Декорация в виде паутины стоит от 62 рублей, праздничный колпак или ободок — от 79 рублей.
В список вошли салфетки и аквагрим по цене от 87 рублей, свеча «привидение», воздушные шары, скатерть и бумажные тарелки с тематическим рисунком — от 99 рублей за каждую категорию.
Эксперты советуют выбирать украшения с учетом сценария вечеринки. Для интерьера подойдут светящиеся наклейки, фигурки и игрушки. Дополнить костюм помогут временные татуировки, карнавальная маска, митенки или наклейки со значками.
Согласно опросам за 2025 год, 61% россиян не планировали отмечать Хэллоуин. О смысле праздника знают 85% жителей страны. В 2026 году Хэллоуин придется на субботу, 31 октября.
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