Воры украли около тысячи тыкв у семьи фермеров перед Хэллоуином

08 октября 2026, 19:59

В США перед Хэллоуином у семьи фермеров украли около тысячи тыкв

Фото: iStock/maximkabb

Воры в США украли почти все тыквы с семейной фермы перед праздником Хэллоуин. Об этом сообщает The Independent.