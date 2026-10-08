Воры украли около тысячи тыкв у семьи фермеров перед Хэллоуином
Воры в США украли почти все тыквы с семейной фермы перед праздником Хэллоуин. Об этом сообщает The Independent.
Фермеры Вики и Тайлер Майерс в текущем сезоне вырастили около тысячи тыкв. Уточняется, что их урожай не был застрахован.
Супруги сообщили, что воры похитили обычные оранжевые тыквы. Они отметили, что перед Хэллоуином получили много заказов, и теперь им нужно связаться с клиентами для возврата средств.
Тайлер заявил, что это не станет ударом для фермы. Пострадавшие намерены извлечь из этого уроки и подготовиться к следующему сезону.
По словам фермеров, они знают о других случаях, когда люди проникали на поля или воровали урожай. Несмотря на убытки, супруги планируют оставить ферму открытой для всех желающих, но сначала установят камеры видеонаблюдения.
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