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Воры украли около тысячи тыкв у семьи фермеров перед Хэллоуином

В США перед Хэллоуином у семьи фермеров украли около тысячи тыкв
Фото: iStock/maximkabb

Воры в США украли почти все тыквы с семейной фермы перед праздником Хэллоуин. Об этом сообщает The Independent.



Фермеры Вики и Тайлер Майерс в текущем сезоне вырастили около тысячи тыкв. Уточняется, что их урожай не был застрахован.

Супруги сообщили, что воры похитили обычные оранжевые тыквы. Они отметили, что перед Хэллоуином получили много заказов, и теперь им нужно связаться с клиентами для возврата средств.

Тайлер заявил, что это не станет ударом для фермы. Пострадавшие намерены извлечь из этого уроки и подготовиться к следующему сезону.

По словам фермеров, они знают о других случаях, когда люди проникали на поля или воровали урожай. Несмотря на убытки, супруги планируют оставить ферму открытой для всех желающих, но сначала установят камеры видеонаблюдения.

Екатерина Коршунова

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