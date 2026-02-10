Священник РПЦ призвал россиян покаяться за веру в домовых
Священник Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что христианство полностью отвергает веру в магические сущности. Его слова приводит издание Абзац.
По словам Маркиша, любые представления о домовых и подобных им существах противоречат христианскому учению. Он подчеркнул, что в Священном Писании Нового Завета прямо говорится о несовместимости бесовского поклонения не только с христианством, но и с ветхозаветной религией.
Священник пояснил, что с точки зрения церкви духовный мир делится по отношению к Богу. Существа, подчиняющиеся ему, считаются ангелами, тогда как враждебные человеку и не признающие Бога относятся к бесам.
В этой связи иеромонах призвал верующих отказаться от подобных убеждений. Он отметил, что увлечение магическими образами и сущностями является формой идолопоклонства, и посоветовал каяться в этом на исповеди и пересмотреть свои взгляды.
