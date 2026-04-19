«Творческая пятая четверть»: в ОП предложили продлить учебный год до середины июня

19 апреля 2026, 06:33

В ОП предложили продлить учебный год для школьников на две недели

С инициативой продлить учебный год для школьников минимум на две недели выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Его слова цитирует ТАСС.





Нововведение подразумевает так называемую «творческую пятую четверть». Вместо стандартных уроков дети будут ходить на внепредметные занятия без оценок.



По словам Гриба, идея обусловлена слишком длинной продолжительностью летних каникул в России. Дополнительные две недели в начале июня можно использовать с пользой — организовать активные мероприятия, которые обычно остаются за рамками перегруженного учебного графика.



«Поэтому считаю, что идею "творческой пятой четверти" можно обсудить и хотя бы две недели июня, до 15 числа, на это отвести. А, возможно, и весь июнь», — заявил Гриб.