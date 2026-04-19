«Творческая пятая четверть»: в ОП предложили продлить учебный год до середины июня
С инициативой продлить учебный год для школьников минимум на две недели выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Его слова цитирует ТАСС.
Нововведение подразумевает так называемую «творческую пятую четверть». Вместо стандартных уроков дети будут ходить на внепредметные занятия без оценок.
По словам Гриба, идея обусловлена слишком длинной продолжительностью летних каникул в России. Дополнительные две недели в начале июня можно использовать с пользой — организовать активные мероприятия, которые обычно остаются за рамками перегруженного учебного графика.
«Поэтому считаю, что идею "творческой пятой четверти" можно обсудить и хотя бы две недели июня, до 15 числа, на это отвести. А, возможно, и весь июнь», — заявил Гриб.
Замсекретаря ОП подчеркнул, что школьники испытывают высокую нагрузку в течение года, из‑за чего на разностороннее развитие просто не хватает времени. В рамках «пятой четверти» можно было бы реализовать самые разные форматы, например занятия по робототехнике, художественные мастер‑классы, музыкальные и творческие кружки, а также многое другое.