Начался новый учебный год для ординаторов МОДКТОБ

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Московской областной детской клинической больнице травматологии и ортопедии для ординаторов начался новый учебный год. В учреждение пришли сразу три будущих врача-травматолога-ортопеда, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Практический опыт и знания опытных специалистов — это замечательная возможность для молодых врачей изучить профессию и погрузиться в мир травматологии и ортопедии.«Сегодня в стенах МОДКТОБ обучение в ординатуре проходит сразу 6 человек. На базе нашей больницы функционирует 3 кафедры. С гордостью хочу отметить, что с 2020-2023 года выпущено 14 клинических ординаторов, 9 из которых трудоустроены в медицинских учреждениях здравоохранения Московской области», — сообщил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
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