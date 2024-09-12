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Начался новый учебный год для ординаторов МОДКТОБ

12 сентября 2024, 15:40
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В Московской областной детской клинической больнице травматологии и ортопедии для ординаторов начался новый учебный год. В учреждение пришли сразу три будущих врача-травматолога-ортопеда, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.


«Сегодня в стенах МОДКТОБ обучение в ординатуре проходит сразу 6 человек. На базе нашей больницы функционирует 3 кафедры. С гордостью хочу отметить, что с 2020-2023 года выпущено 14 клинических ординаторов, 9 из которых трудоустроены в медицинских учреждениях здравоохранения Московской области», — сообщил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Практический опыт и знания опытных специалистов — это замечательная возможность для молодых врачей изучить профессию и погрузиться в мир травматологии и ортопедии.

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#врач
#обучение
#больницы
#учебный год
Провоз велосипедов на поездах ЦППК будет бесплатным 14 сентября
12 сентября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Бесплатный провоз велосипедов введёт на своих поездах Центральная пригородная пассажирская компания на территории Москвы и Подмосковья в ближайшую субботу, 14 сентября, в связи с Московским осенним велофестивалем, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области со ссылкой на ЦППК.
«Для того, чтобы провезти свой велосипед, пассажир должен будет оформить бесплатный билет в кассе или автомате ЦППК», — отмечается в сообщении.
Фестиваль будет проходить с полудня до 17 часов. Заезд стартует от центрального входа ВДНХ, а финишировать участники будут на Крылатской улице.

Отмечается, что в границах МЦД велосипеды можно всегда провозить бесплатно, а на других направлениях в обычные дни бесплатный проезд действует с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

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#московская область
#подмосковье
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Новый корпус гимназии №6 в Солнечногорске достроят к следующему учебному году
12 сентября 2024, 15:50

Фото: Евгения Герасимова

Пристройку к гимназии №6, рассчитанную на 300 учеников, возводят в Солнечногорске, завершить работы и сдать объект в эксплуатацию должны через год, передаёт корреспондент Евгения Герасимова.
«Подготовительный период мы начали в марте этого года. Разработали котлован, провели бетонную подготовку, гидроизоляцию, защитную стяжку. Сейчас идёт армирование фундаментной плиты. Готовое здание планируется сдать в сентябре 2025 года», — сообщил производитель работ Евгений Чернодуб.
В новом корпусе проектом предусмотрены учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, помещения для групп продлённого дня, а также столовая с кухней. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки, а также обустроят место для общешкольных мероприятий.

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#солнечногорск
#строительство
#школа
#гимназия
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Россиянам раскрыли, как подготовить дачу к холодному сезону
Депутат Чаплин рекомендовал проверить оборудование на даче
12 сентября 2024, 15:47

Фото: iStock/egorodet

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что дачный дом необходимо подготовить к холодному сезону, проверив всё оборудование дома.
Так, по его словам, важно проверить исправность водоснабжения и канализации, отопления и энергоснабжения, а также качество стен, крыши и окон.

«Не забудьте слить воду из садовых шлангов и хранить их в тёплом месте. Закройте все возможные входы для мышей и других мелких животных. Проверьте, что ваш страховой полис актуален и включает покрытие возможных зимних проблем. Сделайте фотографии всех систем и основных элементов дачи в их законсервированном состоянии. Это может быть полезно в случае страховых претензий», — добавил в беседе с RT Чаплин.

А в кузбасском Гидрометеоцентре отметили, что в ближайшую неделю в регионе будет лишь несколько подходящих дней для сбора картофеля.

«Идеальных дней для сбора урожая не существует, всё зависит от условий на конкретном участке земли, на высоте он или в низине, какая там почва и так далее. Но погодный «минимум» для сбора картофеля — это несколько сухих и тёплых дней, когда нет дождя. На этой неделе это 12, 13 и половина дня 14 сентября. Потом ожидаются дожди и похолодание», — приводит «Сiбдепо» сообщение специалистов.

Ранее Никита Чаплин заявлял, что сентябрь идеально подходит для того, чтобы сажать на дачном участке редис и морковь, а также чеснок с петрушкой.

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#никита чаплин
#дачи
#похолодание
#огород
#сад
#осень
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16 сентября на ВДНХ обсудят туристический потенциал Московской области
12 сентября 2024, 15:24

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

16 сентября павильон «Узбекистан» на ВДНХ станет местом проведения роуд-шоу в рамках Года туризма Узбекистана в России, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Роуд-шоу предоставит возможность установить деловые контакты и создать новые партнёрства в туристической сфере. Участники ознакомятся с новыми возможностями для развития туризма в Узбекистане, обменяются опытом и наладят перспективное сотрудничество.

Туристический бизнес сможет активно участвовать в роуд-шоу. Участники узнают о богатом культурном и историческом наследии Узбекистана, новых туристических маршрутах и возможностях взаимовыгодного сотрудничества.

Заявки принимаются до 15 сентября 2024 года. Для регистрации нужно отправить письмо на электронную почту sukhanova.ana@mosreg.ru.

Начало программы в 13:30. Вход свободный.

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#подмосковье
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На дорогах Подмосковья установили более 20 км тросовых ограждений
12 сентября 2024, 15:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 20,5 километров тросовых ограблений установили на 60 участках региональных дорог в пяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Тросовое ограждение разделяет транспортные потоки на потенциально опасных дорожных участках и предотвращает выезд автомобилей на встречную полосу, что снижает риск лобовых столкновений», — отметил зампред подмосковного правительства — глава Минстранса области Алексей Гержик.
Он добавил, что тросами оборудовали участки дорог в Раменском, Сергиево-Посадском и Одинцовском округах, а также в Коломне и Лобне. Работы провели в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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#подмосковье
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Симоньян призвала ФБР подписаться на её Telegram-канал
12 сентября 2024, 15:20

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян порекомендовала сотрудникам ФБР подписаться на её личный Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома».
«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома» и узнайте всё о моих любимых блюдах — с фотографиями и рецептами!» — прокомментировала Симоньян.

А вот основатель Telegram Павел Дуров начал сотрудничать с французскими спецслужбами и властями. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на Liberation. Как передают argumenti.ru, Дуров дал согласие предоставлять информацию для идентификации злоумышленников.

Ранее сообщалось, что к журналистке RT в Майами нагрянули с обыском 20 агентов ФБР. Отмечалось, что женщину избили и обыскали. Всё произошло в районе пяти часов утра, когда она ещё спала.

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#журналисты
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В Жуковском собрали новую партию гуманитарной помощи военнослужащим
12 сентября 2024, 14:46

Фото: пресс-служба администрации г. о.Жуковский

Сегодня в Жуковском прошла погрузка гуманитарной помощи, предназначенной для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В рамках этой акции к отправке были подготовлены строительные материалы, инструменты, генераторы, медикаменты, средства личной гигиены и маскировочные сети, сообщает пресс-служба администрации г. о.Жуковский.
«Большую помощь в этой работе оказывает фонд «Крылья Беркута». Пообщался с председателем фонда Андреем Утиным и замкомандира батальона одной из частей, куда, в частности, направится собранный груз. Уточнил, какая помощь еще необходима, что требуется передать нашим бойцам при следующих отправках», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров.
Организатор мероприятия выразил благодарность фонду «Крылья Беркута», а также всем жителям, местным предпринимателям, общественным организациям, депутатам, волонтерам и семьям военнослужащих за поддержку в сборе, погрузке и отправке этой гуманитарной помощи.

Пункт сбора гуманитарной помощи размещён по адресу: ул. Фрунзе, д23,

Режим работы: понедельник-пятница с 16:00 до 18:00.

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#помощь
#гуманитарная помощь
#жуковский
#фонд
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В Подмосковье до конца года отремонтируют 34 соцучреждения
12 сентября 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

34 социальных учреждения отремонтируют в текущем году в Московской области, на эти цели выделено более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В этом году свыше одного миллиарда рублей направлено на улучшение и модернизацию социальных учреждений. Помимо ремонта мы закупаем новое современное оборудование», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Она добавила, что уже в октябре на территории Московской области будет открыт крупнейший в России центр для детей и взрослых с нарушениями слуха и зрения. Реабилитацию там смогут пройти люди из разных регионов страны.

В министерстве отметили, что в план по ремонту вошли детские лагеря, семейные центры, пансионаты, а также комплексные центры социального обслуживания и реабилитации.

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#минсоцразвития мо
#ремонт
#социальная инфраструктура
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Министр обороны Белоусов провел инспекцию в Военно-воздушной академии в Воронеже
12 сентября 2024, 13:53

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел инспекцию в Военно-воздушной академии в Воронеже. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов Воздушно-космических сил в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже», — указано в сообщении.
По данным министерства, глава академии Геннадий Зиборов рассказал руководителю МО РФ о подготовке летчиков, инженеров, кадров беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей.
«Курсанты академии летных специальностей, а также специалисты беспилотной авиации в ходе обучения выполняют практические полеты и гарантированно имеют необходимый уровень налета для выпускника», — доложил Зибров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Белоусов отправил телеграммы российским военным, освобождавшим населенные пункты Мемрик и Новогродовка в ДНР.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики», — поделились в МО РФ.
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