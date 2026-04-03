Вербное воскресенье 2026: история праздника и особенности богослужения. Что можно и нельзя делать в этот день?
Вербное воскресенье — один из ключевых православных праздников, ежегодно собирающий в храмах большое число верующих. В этот день прихожане приходят на богослужения с веточками вербы, символизирующими торжество жизни и обновления. Праздник не имеет фиксированной даты, поскольку напрямую связан с Пасхой. Вербное воскресенье относится к числу двунадесятых праздников и занимает важное место в церковном календаре. О его богословском значении и особенностях богослужебной практики — в материале «Радио 1».
Вход Господень в Иерусалим: история праздникаВ 2026 году Вход Господень в Иерусалим, также известный как Вербное воскресенье или Неделя ваий, приходится на 5 апреля — ровно за неделю до Светлого Христова Воскресения.
Церковное название Вербного воскресенья — Вход Господень в Иерусалим. Праздник установлен в память о событии, описанном в Новом Завете: Иисус Христос прибыл в Иерусалим в последние дни своей земной жизни вместе с учениками. В это время в городе находилось множество паломников, прибывших на празднование Песаха.
Накануне, в субботу, Христос совершил одно из самых известных чудес — воскресил Лазаря. В связи с этим день получил название Лазарева суббота, которая в 2026 году отмечается 4 апреля, за сутки до Вербного воскресенья.
Узнав о чуде, жители Иерусалима вышли встречать Христа как Мессию. Он въехал в город верхом на молодом осле, что символизировало мирный характер его миссии. Въезд на коне, напротив, был традиционной чертой торжественного появления царя или полководца.
К тому времени люди уже знали о чудесах Христа и рассчитывали, что он освободит их от римского владычества, став новым правителем. В Евангелиях от Матфея и Марка сказано, что люди выстилали дорогу Мессии ветвями, срезанными с деревьев. Иоанн же уточняет, что это были листья финиковой пальмы. Именно поэтому праздник Входа Господня в Иерусалим ещё называют Пальмовым воскресеньем.
В православной традиции, когда не было возможности использовать пальмовые листья для праздничного богослужения, их заменили веточками вербы. Кроме того, именно верба расцветает первой и заменяет пальмовые ветви. Поэтому в народе закрепилось другое название этого дня — Вербное воскресенье.
Особенности богослужения в Вербное воскресеньеВербное воскресенье занимает особое место в церковном уставе, поскольку является переходом от Великого поста к Страстной седмице. В этот день богослужение имеет ряд отличий от обычных воскресных служб.
О Входе Господнем в Иерусалим пишут все евангелисты. Матфей, например, отмечает, что появление Иисуса всколыхнуло весь город: люди спрашивали, кто это, и слышали в ответ, что пришел пророк из Назарета.
Во время всенощного бдения не исполняются традиционные песнопения, характерные для воскресного дня: «Благословен еси, Господи», «Воскресение Христово видевше» и «Свят Господь Бог наш». Литургия совершается по чину Иоанна Златоуста, а не Василия Великого, как в другие воскресные дни поста.
У праздника Входа Господня в Иерусалим нет ни предпразднства (дней подготовки), ни попразднства. Кроме того, Вербное воскресенье — единственный церковный праздник, который имеет сразу два тропаря.
Тропари праздника
«Общее воскресение/ прежде Твоея страсти уверяя,/ из мёртвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже./ Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще,/ Тебе Победителю смерти вопием:/ осанна в вышних,// благословен грядый во имя Господне».Перевод: В общем воскресении прежде Твоего страдания удостоверяя, из мертвых воздвиг Ты Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети, держа символы победы, Тебе — Победителю смерти воззовем: «Осанна в вышних, благословен Грядущий во имя Господне!
«Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш,/ безсмертныя жизни сподобихомся Воскресением Твоим,/ и воспевающе зовем:/ осанна в вышних,// благословен Грядый во имя Господне».Перевод: Погребённые с Тобой в крещении, Христе Боже наш, мы бессмертной жизни удостоились воскресением Твоим и в песнях восклицаем: «Осанна в вышних, благословен Грядущий во имя Господне!.
Освящение вербы: когда и как проходит обрядГлавная традиция праздника — освящение веточек вербы. Обряд совершается во всех православных храмах в два периода:
- в субботу вечером, во время всенощного бдения после полиелея;
- в воскресенье утром — по окончании Божественной литургии.
Освященную вербу приносят домой и бережно хранят в красном углу рядом с иконами. Через год, к следующему празднику, старые ветви можно отнести в храм на сжигание или сжечь самим, развеяв пепел там, где не ходят люди и животные.
Народные традиции и обычаи в Вербное воскресеньеВ России с Вербным воскресеньем связано множество народных обычаев. Один из самых известных — символическое «похлестывание» веточками вербы членов семьи, особенно детей, с приговором: «Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба». Считалось, что этот обряд приносит здоровье и благополучие на весь год.
До XVII века в православии существовал обряд «Шествие на осляти», воссоздающий вход Христа в Иерусалим: патриарх ехал на лошади, замаскированной под осла, а царь вел её под уздцы. Позже эту традицию отменили.
С праздником также связаны многочисленные приметы:
- «Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед»;
- «Не верба бьет, а старый грех»;
- «Если вербная неделя ясная — яровые будут хороши»;
- «На вербной мороз — к хорошему урожаю».
Запреты и правила в Вербное воскресеньеПоскольку праздник приходится на период Великого поста, верующие продолжают соблюдать ограничения. Однако в этот день допускается послабление — разрешено употребление рыбы.
Воскресенье традиционно посвящено духовной жизни, поэтому не рекомендуется заниматься хозяйственными делами, уборкой и тяжелой работой. Также следует избегать ссор, грубости, употребления алкоголя и посещения развлекательных мероприятий.
Вербное воскресенье завершает шестую неделю Великого поста и открывает Страстную седмицу — самый строгий и значимый период перед Пасхой. Уже через неделю после него православные христиане отмечают главное событие церковного года — Воскресение Христово.