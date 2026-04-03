Куда отправятся россияне на майские праздники: раскрыты лидеры спроса
Турция, Египет и Вьетнам лидируют по спросу на майские праздники у россиян
Турция, Египет и Вьетнам стали главными направлениями для путешествий россиян в предстоящие майские праздники. Об этом пишет РИА Новости.
Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что на Турцию приходится половина всех проданных туров.
«Лидером спроса на майские праздники является в этом, как и в прошлом году, Турция и занимает половину проданных туров. Далее по продажам — Египет и Вьетнам», — сообщили в компании Anex.
Эксперт добавил, что короткие праздничные дни в этом году снизили общий спрос по сравнению с прошлым маем. Отсутствие в ассортименте туров на Ближний Восток также повлияло на интерес путешественников.
«В силу коротких праздничных дней россияне активнее бронируют сити-туры в Стамбул и другие города, до которых можно долететь за 4-5 часов. Это сравнительно небольшая доля туристов, так как пляжный отдых все равно остается в приоритете, тем не менее, доля активно растет», — пояснил Артур Мурадян.
Среди дальних направлений специалист выделил серьёзный рост популярности Вьетнама. Также высокий спрос фиксируют на китайский остров Хайнань. В мае тёплую пляжную погоду обещают в египетских Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.
Средняя продолжительность городского тура составляет 3-4 ночи, а отдых на море занимает от 7 до 10 суток. Поездка во Вьетнам, Таиланд, на Хайнань или в Египет обойдётся примерно в 100-110 тысяч рублей на человека. Тур в Стамбул с перелётом и отелем стоит от 50 тысяч.