Куда отправятся россияне на майские праздники: раскрыты лидеры спроса

03 апреля 2026, 09:36

Турция, Египет и Вьетнам лидируют по спросу на майские праздники у россиян

Турция, Египет и Вьетнам стали главными направлениями для путешествий россиян в предстоящие майские праздники. Об этом пишет РИА Новости.





Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что на Турцию приходится половина всех проданных туров.





«Лидером спроса на майские праздники является в этом, как и в прошлом году, Турция и занимает половину проданных туров. Далее по продажам — Египет и Вьетнам», — сообщили в компании Anex.

«В силу коротких праздничных дней россияне активнее бронируют сити-туры в Стамбул и другие города, до которых можно долететь за 4-5 часов. Это сравнительно небольшая доля туристов, так как пляжный отдых все равно остается в приоритете, тем не менее, доля активно растет», — пояснил Артур Мурадян.