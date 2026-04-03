Новый закон защитит имущество многодетных семей от ареста
Многодетные семьи, имеющие трёх и более детей, смогут уберечь от ареста свой единственный автомобиль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФССП РФ.
Также взыскание не коснётся земельных участков, которые они получили в рамках государственной поддержки.
Норма вступит в силу 3 апреля 2026 года на основании Федерального закона № 67-ФЗ. Документ расширяет перечень имущества, защищённого от изъятия по исполнительным производствам. Исключение составят только случаи, когда транспорт или земля выступают предметом ипотечного договора. Тогда взыскание на такую собственность всё же смогут обратить.
В России начали действовать новые законы о пенсиях, займах, ипотеке и вывозе наличных.
