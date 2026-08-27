«Верхний край монитора на уровне глаз»: Россиянам объяснили, как обустроить рабочее место школьника, чтобы спасти его спину и глаза

27 августа 2026, 16:00

Врач Чиркова: спина и глаза школьников зависят от обустройства рабочего места

Фото: iStock/romrodinka

Близорукость, сколиоз и усталость — классический набор школьника. Можно ли избежать этих проблем и, если да, как это сделать?





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» рассказала, как обустроить рабочее место ребенка, чтобы спасти его спину и глаза.





«80% проблем можно избежать, правильно поставив стол и лампу. Столешница должна быть на уровне солнечного сплетения, верхний край монитора на уровне глаз или чуть ниже. Поверхность стола — матовая, чтобы ничего не бликовало. Источник света у правши — слева, у левши — справа. На стуле не надо экономить, от этого зависит осанка», — сказала она.

«Надо следить — ходить раз в полгода к окулисту и делать зарядку для глаз: 15 секунд сильно моргать, потом зажмуриться и использовать правило "20-20-20" — смотреть на палец, потом вдаль», — посоветовала Чиркова.