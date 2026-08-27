Врач объяснила, когда детям можно давать поливитамины
Поливитамины здоровым детям не требуются – их назначение оправдано лишь в строго определённых случаях. Об этом в беседе с ТАСС напомнила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.
По словам специалиста, большинство родителей ошибочно полагают, что витаминные комплексы помогут укрепить здоровье ребёнка. Однако при разнообразном рационе, включающем фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, молочное и белковую пищу, организм получает все необходимые микроэлементы и витамины в достаточном объёме.
Назначение поливитаминов необходимо в нескольких ситуациях: при подтверждённом дефиците отдельных веществ (например, железа), при хронических заболеваниях, нарушающих усвоение пищи или при соблюдении строгих ограничительных диет, таких как вегетарианство. Также выделяется ситуация с младенцами на грудном вскармливании – им обычно рекомендуют дополнительный прием витамина D.
Врач предостерегает от бездумного приёма поливитаминов «на всякий случай». При худшем развитии событий он может привести к передозировке и нанести вред.
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