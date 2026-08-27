Врач объяснила, когда детям можно давать поливитамины

27 августа 2026, 05:08

Врач Тарасова объяснила, в каких случаях детям можно давать поливитамины

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Поливитамины здоровым детям не требуются – их назначение оправдано лишь в строго определённых случаях. Об этом в беседе с ТАСС напомнила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.