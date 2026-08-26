Врач назвал растение, которое может вызвать судороги и скачки давления
Эндокринолог Калинчев перечислил побочные эффекты шалфея при передозировке
Врач-эндокринолог Алексей Калинчев предупредил, что чрезмерное употребление шалфея несёт риски для здоровья. Среди возможных побочных эффектов — судороги, перепады артериального давления и другие негативные реакции.
В беседе с «Абзацем» специалист сообщил, что опасность кроется в туйоне.
«В больших дозах это нейротоксин, который может вызвать судороги или спровоцировать приступ эпилепсии. Растение противопоказано при беременности: за счёт сокращения матки оно может привести к выкидышу. При грудном вскармливании шалфей способен подавлять выработку молока», — отметил врач.Калинчев добавил, что растение проявляет эстрогеноподобную активность, поэтому способствует росту эстрогенчувствительных образований: гиперплазии эндометрия, миом, эндометриоза, фиброзно-кистозной мастопатии и опухолей.
Помимо этого, шалфей повышает давление и резко снижает сахар в крови; со стороны ЖКТ возможны тошнота, гастрит и колит. Перед применением необходима консультация врача.