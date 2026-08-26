Врач порекомендовала убрать из морозильной камеры один вредный продукт

26 августа 2026, 14:45

Врач Ли Льюис: Мороженое повышает уровень холестерина из-за насыщенных жиров

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Кардиолог Дара Ли Льюис порекомендовала следящим за здоровьем сердца людям отказаться от мороженого. Об этом информирует Parade.