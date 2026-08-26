Врач порекомендовала убрать из морозильной камеры один вредный продукт
Кардиолог Дара Ли Льюис порекомендовала следящим за здоровьем сердца людям отказаться от мороженого. Об этом информирует Parade.
Мороженое содержит значительное количество насыщенных жиров, что способствует росту уровня холестерина. Это может привести к образованию атеросклеротических бляшек в сердечных артериях. Кроме того, мороженое богато сахаром и калориями, его употребление в больших количествах чревато увеличением массы тела и воспалительным процессам в организме, отметила Ли Льюис.
Кардиолог предложила альтернативу — хранить в морозильной камере полезные для здоровья продукты, такие как замороженные ягоды, которые можно использовать в качестве десерта. Она подчеркнула, что замороженные ягоды сохраняют все полезные свойства свежих ягод и их регулярное употребление помогает снизить уровень холестерина, артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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