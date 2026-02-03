Верховный Суд России открыл дольщикам путь к компенсации: арендную плату за время просрочки можно взыскать с застройщика
Верховный суд разъяснил, что дольщики имеют право требовать от застройщиков компенсацию расходов на аренду жилья, если сдача новостройки была задержана. Речь идёт о случаях, когда покупатели квартир были вынуждены продолжать снимать жильё из-за срыва сроков строительства.
Соответствующее решение появилось после рассмотрения спора между дольщицей и строительной компанией, которая более чем на год затянула сдачу многоквартирного дома в Подмосковье. Все это время покупательница была вынуждена проживать в съемной квартире и после получения ключей обратилась в суд за компенсацией этих расходов. Высшая судебная инстанция поддержала ее требования.
Вице-президент Российской гильдии риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» заявил, что такое постановление заставит застройщиков более ответственно подходить к срокам сдачи объектов и активнее участвовать в судебных прениях с дольщиками, претендующими на компенсации.
Как решение Верховного суда повлияет на застройщиковПо словам эксперта, застройщики после разъяснений Верховного суда будут более внимательно относиться к срокам сдачи объектов. Однако говорить о кардинальном изменении практики пока рано.
Банников подчеркивает, что, несмотря на появление у дольщиков новой опции, просто предоставить суду договор аренды будет недостаточно. Необходимо доказать, что аренда жилья была вынужденной и единственно возможной мерой. Он отметил, что одного лишь договора аренды недостаточно. Дольщику придётся доказать, что аренда была вынужденной мерой, а не способом получить дополнительную компенсацию.
«Плюс, скорее всего, договор аренды должен начинаться не с того момента, как застройщик начинает пропускать сроки, а вы в этой квартире должны жить до того момента, как пошли вот эти проблемы со строительством у застройщика», — сказал он.На практике это означает, что, например, если квартира приобреталась в Подмосковье, а покупатель прописан в другом регионе, ему нужно будет обосновать, почему он не мог ждать сдачи объекта по месту своей регистрации. Ключевыми доказательствами станут трудоустройство в регионе строительства.
Влияние на рынок новостроек: ждать ли резких изменений?Несмотря на появление судебного прецедента, ожидать большого количества удовлетворённых исков не стоит. Отвечая на вопрос, приведут ли такие ситуации к тому, что застройщики начнут закладывать в договоры изначально более длительные сроки сдачи для перестраховки, эксперт счел это маловероятным в краткосрочной перспективе.
«Все-таки частный случай, несмотря на то, что Верховный суд удовлетворил требования юстиции. Для того, чтобы произошли серьёзные изменения, необходимо чтобы таких компенсации было уже десятки», — сказал Банников.Он напомнил, что и ранее дольщики предпринимали подобные попытки, но суды первой инстанции нередко отказывали. Теперь процедура станет проще, однако высокая доказательная планка сохранится. Эксперт подчеркнул, что суды будут исходить из принципа справедливости и оценивать, можно ли было избежать убытков при разумной осмотрительности.
Что делать дольщику при задержке сдачи объекта?Если застройщик существенно нарушает сроки передачи квартиры, у дольщика уже сейчас есть несколько вариантов действий. В частности, он вправе:
- расторгнуть договор долевого участия (ДДУ);
- потребовать компенсацию после завершения строительства и передачи жилья;
- обратиться в суд за защитой своих прав.
Эксперт обратил внимание на важный нюанс: предъявлять претензии к застройщику уже после постройки дома или принять квартиру. Принятие квартиры по акту приема-передачи, как правило, означает завершение претензий по срокам. Судиться с застройщиком, уже приняв объект, — нерабочий сценарий, так как застройщик будет использовать этот факт в своих интересах.
«Если вы предъявляете претензии достройщику после того, как дом построен, то, соответственно, у вас подвисает приём квартиры по акту прием-передачи. И тут у вас дилемма, либо вы судитесь за стройщиком и не принимаете квартиру, либо вы все-таки принимайте квартиру и прощайте застройщику те его сроки, которые он сорвал вам», — сказал он.
Насколько часто застройщики срывают сроки сдачи домовПо оценке эксперта, серьёзные срывы сроков передачи жилья встречаются не так часто. Современные застройщики закладывают в договоры достаточно большие временные резервы.
Тем не менее задержки всё же случаются, чаще всего из-за форс-мажорных обстоятельств, технических проблем на стройке или сложностей с подрядчиками. Благодаря проектному финансированию у застройщиков, как правило, есть средства на завершение строительства, что снижает риск длительной заморозки объектов.
«Другой вопрос. Возможно, проблемы какие-то, конечно, с генподрядчиком. Там расторжение договора, там генподрядчик плохо строит, либо не быстро строит. Но с точки зрения финансирования проектного, тут не возникает каких-то серьёзных проблем именно в длительной несдаче дома», — рассказал специалист.Банников оценил долю строек, не укладывающихся в заявленные сроки, примерно в 5%. При этом подавляющее большинство проектов завершается вовремя.
Основные судебные споры между дольщиками и застройщикамиПо словам эксперта, на сегодняшний день главной причиной судебных разбирательств остаётся не нарушение сроков, а качество строительства. Именно претензии к состоянию передаваемых квартир чаще всего становятся предметом споров.
«Большинство судов проходят именно по качеству той квартиры или тех апартаментов, которые передаются вам после окончания строительства», — резюмировал Андрей Банников.Таким образом, задержки сдачи жилья — скорее исключение, чем устоявшаяся практика, тогда как вопросы качества остаются системной проблемой рынка.
Можно ли «заработать» на застройщике через судАндрей Банников подчеркнул, что взыскание аренды не стоит рассматривать как способ заработка. Речь идёт исключительно о компенсации реально понесённых затрат.
Если дольщик сможет доказать, что его убытки возникли исключительно из-за нарушения обязательств застройщиком и не могли быть предотвращены, суд может удовлетворить требования. Однако застройщики, по словам эксперта, будут активно сопротивляться таким искам в судебном порядке.
В итоге решение Верховного суда создаёт важный прецедент, но не гарантирует автоматического возмещения расходов. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, с учётом всех обстоятельств.