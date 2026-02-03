03 февраля 2026, 12:46

Эксперт Банников: расходы на аренду жилья можно взыскать с застройщика

Фото: istockphoto / marchmeena29

Верховный суд разъяснил, что дольщики имеют право требовать от застройщиков компенсацию расходов на аренду жилья, если сдача новостройки была задержана. Речь идёт о случаях, когда покупатели квартир были вынуждены продолжать снимать жильё из-за срыва сроков строительства.





Содержание Как решение Верховного суда повлияет на застройщиков Влияние на рынок новостроек: ждать ли резких изменений? Что делать дольщику при задержке сдачи объекта? Насколько часто застройщики срывают сроки сдачи домов Основные судебные споры между дольщиками и застройщиками Можно ли «заработать» на застройщике через суд



Соответствующее решение появилось после рассмотрения спора между дольщицей и строительной компанией, которая более чем на год затянула сдачу многоквартирного дома в Подмосковье. Все это время покупательница была вынуждена проживать в съемной квартире и после получения ключей обратилась в суд за компенсацией этих расходов. Высшая судебная инстанция поддержала ее требования.



Вице-президент Российской гильдии риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» заявил, что такое постановление заставит застройщиков более ответственно подходить к срокам сдачи объектов и активнее участвовать в судебных прениях с дольщиками, претендующими на компенсации.

Как решение Верховного суда повлияет на застройщиков

Фото: istockphoto / ilkercelik

«Плюс, скорее всего, договор аренды должен начинаться не с того момента, как застройщик начинает пропускать сроки, а вы в этой квартире должны жить до того момента, как пошли вот эти проблемы со строительством у застройщика», — сказал он.

Влияние на рынок новостроек: ждать ли резких изменений?

«Все-таки частный случай, несмотря на то, что Верховный суд удовлетворил требования юстиции. Для того, чтобы произошли серьёзные изменения, необходимо чтобы таких компенсации было уже десятки», — сказал Банников.

Фото: istockphoto / Sila Damrongsaringkan

Что делать дольщику при задержке сдачи объекта?

расторгнуть договор долевого участия (ДДУ);

потребовать компенсацию после завершения строительства и передачи жилья;

обратиться в суд за защитой своих прав.

«Если вы предъявляете претензии достройщику после того, как дом построен, то, соответственно, у вас подвисает приём квартиры по акту прием-передачи. И тут у вас дилемма, либо вы судитесь за стройщиком и не принимаете квартиру, либо вы все-таки принимайте квартиру и прощайте застройщику те его сроки, которые он сорвал вам», — сказал он.

Насколько часто застройщики срывают сроки сдачи домов

Фото: istockphoto / korawat thatinchan

«Другой вопрос. Возможно, проблемы какие-то, конечно, с генподрядчиком. Там расторжение договора, там генподрядчик плохо строит, либо не быстро строит. Но с точки зрения финансирования проектного, тут не возникает каких-то серьёзных проблем именно в длительной несдаче дома», — рассказал специалист.

Основные судебные споры между дольщиками и застройщиками

«Большинство судов проходят именно по качеству той квартиры или тех апартаментов, которые передаются вам после окончания строительства», — резюмировал Андрей Банников.

Можно ли «заработать» на застройщике через суд