«Выгорает полностью»: Россиянам рассказали, как обезопасить хранящиеся на складе вещи
Эксперт Замараев: на складах зимой нельзя хранить топливо
В морозы риск пожаров на складах резко возрастает. Часто виной тому — несанкционированные нагреватели и неисправная проводка. Недавний случай, когда ущерб превысил миллиард рублей, — тому подтверждение. Как защитить свои вещи от огня и на что обращать внимание при выборе склада?
Председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев в беседе с «Радио 1» объяснил, что все склады индивидуального хранения можно условно разделить на две большие категории с разным уровнем риска.
«Первый тип — это классические склады ответственного хранения. Клиент сдает вещи по акту, а доступ к ним в дальнейшем ограничен. Вся ответственность за сохранность, соблюдение правил пожарной безопасности в них будет на операторах, то есть людях, а человеческий фактор никто не отменял. И как-то превентивно повлиять на эту ситуацию клиент не в состоянии», — пояснил он.
Второй тип — это склады индивидуального хранения, которые являются одними из самых безопасных с точки зрения пожарной безопасности, так как это изолированные боксы с металлическими перегородками, перекрытиями, с ограниченной подачей кислорода внутри. По словам эксперта, во втором случае даже если пожар происходит, его удается быстро локализовать. Отдельно Замараев выделил набирающие популярность кладовки в цокольных этажах жилых домов или в промзданиях.
«Эти склады тоже в зоне риска, так как локализации пространства какими-то серьезными конструктивными решениями не происходит. Как правило, такие объекты выгорают полностью», — отметил собеседник.
Что может сделать сам человек, чтобы минимизировать риски?
- Внимательно отнестись к тому, что хранится: строго соблюдайте правила, запрещающие хранение легковоспламеняющихся жидкостей, топлива, растворителей. Их пары могут воспламениться даже от маленькой искры;
- Не использовать самодельные обогреватели: зимой это одна из главных причин пожаров;
- Рассмотреть установку автономных средств защиты: для небольших кладовок или боксов сейчас доступны недорогие пассивные системы — например, самосрабатывающие огнетушители-шары или автономные дымовые извещатели.