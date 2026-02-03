«Выгорает полностью»: Россиянам рассказали, как обезопасить хранящиеся на складе вещи

03 февраля 2026, 13:33

Эксперт Замараев: на складах зимой нельзя хранить топливо

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В морозы риск пожаров на складах резко возрастает. Часто виной тому — несанкционированные нагреватели и неисправная проводка. Недавний случай, когда ущерб превысил миллиард рублей, — тому подтверждение. Как защитить свои вещи от огня и на что обращать внимание при выборе склада?





Председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев в беседе с «Радио 1» объяснил, что все склады индивидуального хранения можно условно разделить на две большие категории с разным уровнем риска.





«Первый тип — это классические склады ответственного хранения. Клиент сдает вещи по акту, а доступ к ним в дальнейшем ограничен. Вся ответственность за сохранность, соблюдение правил пожарной безопасности в них будет на операторах, то есть людях, а человеческий фактор никто не отменял. И как-то превентивно повлиять на эту ситуацию клиент не в состоянии», — пояснил он.

«Эти склады тоже в зоне риска, так как локализации пространства какими-то серьезными конструктивными решениями не происходит. Как правило, такие объекты выгорают полностью», — отметил собеседник.