«Вернуть деньги»: Турэксперт рассказал, стоит ли судиться с иностранными сервисами

04 марта 2026, 20:08

Турэксперт Мкртчян: судиться с иностранными сервисами бесполезно

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Российским туристам, застрявшим за рубежом из-за закрытия неба на Ближнем Востоком, пообещали скорое возвращение домой и нормализацию цен. В то время как Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в страны Персидского залива до 15 марта, в туристической отрасли подсчитывают убытки и перераспределяют потоки отдыхающих.





Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация с возвращением россиян на родину находится под контролем. Вывозные рейсы начали выполняться еще 2 марта и охватывают не только столицу, но и регионы.





«Людей вывозят и вывозят не только в Москву, но и в Казань, в Минводы, в Новосибирск, в Самару, в Екатеринбург. Массовое возвращение туристов завершится в ближайшие дни, что должно стабилизировать ситуацию на рынке авиаперевозок. Я думаю, уже большая часть россиян будет вывезена 8 марта включительно. 75% россиян будет вывезено. Ну, а остальные 25% там до 10, до 12 марта включительно», — сказал он.

«Буквально через неделю цены все упадут. Спекуляция — это всегда дело быстрое. Несколько дней — и всё. Хорошие новости для тех, кто купил эти путевки в турагентстве. У них стопроцентный возврат денег и за билеты, и за гостиницы. Сейчас никакой отсрочки нет, пожалуйста, приходите и получайте деньги», — объяснил специалист.

«Например, человек должен был лететь на Мальдивы. На Мальдивах всё спокойно. Отель говорит: "Почему я должен вас прощать? Вы купили билет через Дубай, это ваша проблема"», — резюмировал Мкртчян.