Турецкие военные сбили иранскую ракету над территорией страны
В Турции заявили о перехвате иранской ракеты, пересекшей воздушное пространство страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.
По информации ведомства, баллистический боеприпас запустили из Ирана и его обнаружили средствами противовоздушной обороны. Ракету удалось своевременно нейтрализовать с помощью элементов системы ПВО и ПРО НАТО, развернутых в Восточном Средиземноморье.
В Минобороны уточнили, что фрагмент, упавший в районе Дёртёль провинции Хатай, относится к средствам противоракетной обороны, применённым при перехвате. По официальной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Читайте также: