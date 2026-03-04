Достижения.рф

Российских туристов не пустили на рейс Emirates из-за гражданства

Фото: iStock/Oleg Elkov

Пятнадцать российских туристов застряли на Мальдивах из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Авиакомпания Emirates отказалась посадить их на рейс с острова Мале в Дубай, объяснив это тем, что на борт они якобы берут только граждан ОАЭ. Даже при наличии свободных мест сесть в самолет туристам не разрешили.

«В здание терминала людей также не пускают — местные работники утверждают, что отдыхающие «мешают проходу» других пассажиров, — говорится в посте.
Представители перевозчика не стали комментировать ситуацию и разъяснять, как быть пассажирам с другими паспортами. Россиян попросили покинуть аэропорт, теперь им приходится искать гостиницы за свой счет.

Ранее сообщалось, что около четырех тысяч российских туристов эвакуировали за два дня из стран Персидского залива.
Лидия Пономарева

