Российских туристов не пустили на рейс Emirates из-за гражданства

04 марта 2026, 10:59

SHOT: 15 россиян не пустили на рейс Emirates в Дубай из-за гражданства

Фото: iStock/Oleg Elkov

Пятнадцать российских туристов застряли на Мальдивах из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





Авиакомпания Emirates отказалась посадить их на рейс с острова Мале в Дубай, объяснив это тем, что на борт они якобы берут только граждан ОАЭ. Даже при наличии свободных мест сесть в самолет туристам не разрешили.

«В здание терминала людей также не пускают — местные работники утверждают, что отдыхающие «мешают проходу» других пассажиров, — говорится в посте.