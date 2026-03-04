Российских туристов не пустили на рейс Emirates из-за гражданства
SHOT: 15 россиян не пустили на рейс Emirates в Дубай из-за гражданства
Пятнадцать российских туристов застряли на Мальдивах из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Авиакомпания Emirates отказалась посадить их на рейс с острова Мале в Дубай, объяснив это тем, что на борт они якобы берут только граждан ОАЭ. Даже при наличии свободных мест сесть в самолет туристам не разрешили.
«В здание терминала людей также не пускают — местные работники утверждают, что отдыхающие «мешают проходу» других пассажиров, — говорится в посте.Представители перевозчика не стали комментировать ситуацию и разъяснять, как быть пассажирам с другими паспортами. Россиян попросили покинуть аэропорт, теперь им приходится искать гостиницы за свой счет.
Ранее сообщалось, что около четырех тысяч российских туристов эвакуировали за два дня из стран Персидского залива.