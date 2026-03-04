Названо число граждан РФ, «застрявших» на Ближнем Востоке

04 марта 2026, 14:30

Захарова: около 50 тысяч россиян находятся на Ближнем Востоке

Мария Захарова (Фото: телеграм/MariaVladimirovnaZakharova)

Около 50 тысяч российских туристов находятся в странах Ближнего Востока на фоне обострения конфликта в регионе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.





По ее словам, от шести до восьми тысяч россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения через аэропорты ОАЭ и Катара.

«РСТ и АТОР давали цифру — порядка 50 тыс. туристов находятся [на Ближнем Востоке]», — сказала Захарова.