Названо число граждан РФ, «застрявших» на Ближнем Востоке

Мария Захарова (Фото: телеграм/MariaVladimirovnaZakharova)

Около 50 тысяч российских туристов находятся в странах Ближнего Востока на фоне обострения конфликта в регионе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.



По ее словам, от шести до восьми тысяч россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения через аэропорты ОАЭ и Катара.

«РСТ и АТОР давали цифру — порядка 50 тыс. туристов находятся [на Ближнем Востоке]», — сказала Захарова.
Дипломат добавила, что примерно 23 тысячи туристов приобрели туры с перелетом. Еще порядка семи тысяч пассажиров уже удалось вывезти.

Ранее сообщалось, что 15 российских туристов застряли на Мальдивах из-за отказа авиакомпании Emirates посадить их на рейс с острова Мале в Дубай.
Лидия Пономарева

