Синоптик спрогнозировал усиление морозов в Московской области

18 января 2026, 19:56

Синоптик Шувалов: пик аномальных морозов в ЦФО ожидается 25-27 января

На Центральную Россию начнут надвигаться сильные морозы с 22 января. По прогнозу руководителя центра «Метео» Александра Шувалова, холодная погода продержится до конца месяца.





В беседе с «RT» Шувалов рассказал, что антициклон смещается на запад и соединяется со скандинавским. Этот процесс вызовет похолодание.



Уже 23 и 24 января морозы усилятся, а их пик придётся на период с 25 по 27 января. По информации синоптика, в Костромской области температура может опуститься до -36 °C.

«В Московской области 30-градусные морозы, в Москве будет потеплее. Также морозы в Рязани, Туле. Во Владимире и Иваново может быть -33...-34 °С», — объяснил метеоролог.