Синоптик предупредил москвичей о пике морозов

17 января 2026, 18:40

Синоптик Вильфанд спрогнозировал морозы до -27° в Московском регионе

Фото: Istock/cooperr007

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе в Москву сильных морозов.





В беседе с «RT» Вильфанд рассказал, что в ночь на 17 января температура достигла -20 °С. На юго-востоке Московской области столбики термометров опустились до -25 °С. В ночь на 18 января в столице ожидается -19…-21 °С, а в области — до -27 °С.



Дневные температуры составят -10…-12 °С, что на 7–10 градусов ниже климатической нормы. Синоптик сообщил, что в крещенскую ночь морозы сохранятся: в Москве -10…-12 °С, в Подмосковье — до -14 °С.

«Связано это с тем, что меняется циркуляция и воздушные массы уже будут перемещаться с западной составляющей. И дальше повышение температуры продолжится. В понедельник она будет ниже нормы на 2 °С, а во вторник-среду она будет уже даже выше нормы», — добавил эксперт.