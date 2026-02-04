«Весна, пахнущая одуванчиками, и зима в варежках»: в Серпухове открылась мультисенсорная выставка русского импрессионизма

04 февраля 2026, 18:46

Фото: Серпуховский историко-художественный музей

В Серпуховском историко-художественном музее стартовал уникальный проект «Импрессионизм с русской душой». Это не просто собрание картин — это настоящее путешествие во времени и пространстве, где живопись дополняется запахами. Более 50 работ великих мастеров, многие из которых показываются впервые, можно не только увидеть, но и почувствовать носом.





Выставка, посвящённая русскому импрессионизму рубежа XIX–XX веков, построена на пересечении двух ключевых метафор: смены времён года и типов поселений — деревни, усадьбы, города. Однако главной инновацией стало ароматическое сопровождение, созданное в коллаборации с «Библиотекой Ароматов».



Методист отдела музейного продвижения Алина Студилина в беседе с «Радио 1» заявила, что ароматы превращают метафору в реальные ощущения, мгновенно переносящие из одного сезона в другой.





«Мы создали ольфакторное путешествие по временам года. Именно благодаря ароматам наслаждение экспозицией получается более полным и подчёркивает нашу концепцию. Каждый сезон на выставке обрёл свой букет. В разделе "Лето" гостей встречают запахи чёрной смородины и свежескошенной травы. "Осень" пахнет яблоком с корицей, напоминая о тёплом пироге. "Зима" — это сложная композиция "Похититель Рождества", в которой угадываются ноты зимнего напитка и вязаных варежек. А "Весна" воплотилась в ярком аромате под поэтичным названием "Вино из одуванчиков"», — объяснила она.