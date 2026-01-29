В Коломне под открытым небом развернут выставку художника Абакумова

29 января 2026, 14:40

оригинал Фото:пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Для жителей и гостей Коломны с 1 февраля будет работать выставка под открытым небом «Живописец радости». Как рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области, в рамках проекта «Стрит-АРТ» проект знакомит с творчеством народного художника России Михаила Абакумова.





Среди картин посетители увидят пейзажи русского Севера, Подмосковья, родной Коломны и другие.

«Абакумов в совершенстве владел живописной культурой, воспринимал окружающий мир через художественные образы. Мастер, при жизни снискавший славу живого классика, привнёс свои оттенки стиля в пейзажную живопись и сделал большой вклад в художественную жизнь Коломны», – отметили в пресс-службе.