В больницы Подмосковья уже поступило 20 единиц офтальмологического оборудования

20 апреля 2026, 12:17

В медицинские организации Московской области с начала года поступило 20 единиц современного офтальмологического оборудования. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Больницы региона приняли операционные лупы с налобным осветителем, офтальмологическую лазерную систему, жёлтый офтальмологический лазер и другую технику. Оборудование закупают в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

«Заболевания органов зрения значительно влияют на качество жизни пациентов, поэтому мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным оборудованием. Для нас важно повышать качество и доступность медицинской помощи для жителей региона. С начала года в больницы Подмосковья поступило 20 единиц офтальмологического оборудования на 64 миллиона рублей, а до конца года поступит более 30 единиц», – уточнил Забелин.