Стало известно, когда в Центральной России наступит весна

19 февраля 2026, 08:28

Синоптик Терешонок спрогнозировал наступление весны раньше климатической нормы

Фото: iStock/Larysa Pashkevich

Весна в Центральной России, возможно, наступит раньше обычного в 2026 году. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с РИА Новости.