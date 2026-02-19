Стало известно, когда в Центральной России наступит весна
Весна в Центральной России, возможно, наступит раньше обычного в 2026 году. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, долгосрочные прогнозы указывают на раннее наступление весны. Снегопады продолжаются, поэтому весеннее половодье может оказаться сложным.
Устойчивый переход температуры через ноль градусов ожидается в середине марта. Сход снежного покрова произойдет в конце месяца. Скачок температуры через плюс 5 градусов, что сигнализирует о начале вегетации растений, намечен на середину апреля. Терешонок отметил, что пока рано говорить об аномалиях февраля, но запасы снега и воды продолжат расти.
Читайте также: