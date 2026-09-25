«Агрессирует на человека»: Охотник назвал периоды, когда медведи особенно опасны

25 сентября 2026, 16:00

Охотник Латыш: медведи особенно опасны весной и осенью

Фото: iStock/mouse_sonya

В последнее время всё чаще фиксируются случаи, когда медведи выходят к людям — к окраинам городов, деревням и дачным посёлкам. С наступлением холодов дикие животные всё активнее появляются вблизи населённых пунктов в поисках пропитания, и такие встречи могут обернуться серьёзной опасностью. Специалисты призывают граждан соблюдать осторожность и знать, как правильно вести себя при неожиданном контакте с лесными обитателями.





Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» объяснил, в какие периоды года медведь представляет наибольшую угрозу для человека и почему осенняя встреча с ним не всегда означает агрессию.





«Многие считают, что медведь агрессивен в период гона (с мая по июль) или перед залеганием в берлогу. Однако выделяется два принципиально разных времени, когда возникают проблемы. Самое проблематичное — весной, когда он выходит из берлоги, и если неудачная погода, то он хочет есть, а в природе есть ещё нечего. Бывает из-за оттепели и мороза он начинает ходить по помойкам и может агрессировать на человека», — отметил он.

«То есть ему надо максимально наесться, и он поэтому ест всё, что видит. Медведь всеяден. Он может и гриб съесть, и лягушонка поймать, и, если удастся, лося разорвать», — пояснил Латыш.

«Если вы видите много рябины, лучше обойти стороной или громко обозначить свое присутствие. Рябина является очень мощной кормовой базой для медведей. Эта ягода вкусная, в ней много витаминов, поэтому косолапый может там сидеть круглые сутки, пока не съест всю», — предупредил охотник.