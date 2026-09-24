Медведь забрался в квартиру на третьем этаже по стене
В Китае жильцы многоэтажного дома обнаружили у себя в квартире медведя. Об этом сообщает Red Star News.
Инцидент произошел в городе Баосин провинции Сычуань. На кадрах с места видно, как хищник взбирается по стене здания и останавливается на уровне третьего этажа. В итоге зверь проник в комнату, которая, судя по мебели, могла быть спальней.
В профильном ведомстве рассказали, что животное оказалось медвежонком, которому вскоре предстояло начать самостоятельную жизнь в природе. При его проникновении в квартиру никто не пострадал.
Маленького хищника отловили и осмотрели — он оказался полностью здоров, поэтому вскоре его отпустили. Предположительно, медвежонок мог заблудиться, отделившись от матери.
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