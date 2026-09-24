Медведь захватил судно и уплыл от полиции
В японском городе Шиогама медведь забрался на борт пришвартованного рыболовецкого судна, улегся спать на носу, а затем скрылся от полиции, спрыгнув в море. Об этом сообщает издание Sora News.
Все произошло в субботу, 19 сентября, около 20:30 по местному времени. Уставший хищник поднялся на судно по трапу и устроился на носу, чтобы вздремнуть. Трое членов экипажа, находившихся на борту, успели укрыться в каюте и не пострадали.
На судне медведь провел около четырех часов. После часа ночи 20 сентября он проснулся, прыгнул за борт и уплыл. Прибывшие на место полицейские оцепили причал и несколько часов вместе с сотрудниками мэрии и охотниками следили за животным, готовясь применить транквилизаторы или оружие, но ситуация этого не потребовала.
Позже хищника видели примерно в километре к северо-востоку от порта, в прибрежных зарослях. Местные власти полагают, что это тот же медведь, который появлялся в окрестностях с 18 сентября. Поиски животного продолжаются.
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