Медведь захватил судно и уплыл от полиции

24 сентября 2026, 17:42

В Японии медведь уснул на рыболовецком судне и уплыл от полиции

Фото: iStock/Tadoma

В японском городе Шиогама медведь забрался на борт пришвартованного рыболовецкого судна, улегся спать на носу, а затем скрылся от полиции, спрыгнув в море. Об этом сообщает издание Sora News.