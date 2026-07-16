Ветеринар назвала главный маркер состояния питомца в жару

16 июля 2026, 10:38

Ветеринар Сиротина: главный маркер состояния питомца в жару — пищевое поведение

Фото: iStock/vvvita

Животные тоже могут переносить жару с трудом. По словам специалистов, следует внимательно следить за их состоянием, чтобы не упустить каких-то «звоночков».





Ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» заявила, что главный маркер состояния питомца в жару — это его пищевое поведение.





«В жару будет присутствовать снижение аппетита, но не его отсутствие. Если аппетит не сохранён, а кошка полностью отказывается от еды — уже стоит бить тревогу», — сказала она.

«Если кошка чувствует себя плохо, это всегда видно. Вялость из-за жары от патологической вялости отличит даже сам владелец. Не экспериментируйте с рационом, обеспечьте доступ к прохладным местам и чистой воде, и тогда летний зной не станет причиной визита к ветеринару», — отметила Сиротина.