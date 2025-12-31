Старейшая в мире кошка отметила 30-летие
Старейшая кошка в мире отметила свое 30-летие. Об этом написала газета The New York Post.
Домашняя короткошерстная черепаховая кошка по кличке Флосси появилась на свет 29 декабря 1995 года в английском графстве Мерсисайд. Ее возраст подтвердили эксперты Книги рекордов Гиннесса в ноябре 2022 года. Тогда Флосси было 26 лет и 316 дней, что по человеческим меркам эквивалентно 120 годам.
За всю свою жизнь Флосси сменила нескольких хозяев, пока не оказалась под опекой британской зоозащитной организации Cats Protection. Именно благотворительный фонд собирал необходимые документы, чтобы зарегистрировать рекорд.
В 2022-м Флосси приютила жительница Орпингтона, пригорода Лондона, Виктория Грин. Ветеринары отмечают, что кошка показывает активность, несмотря на солидный возраст. У нее есть проблемы со зрением и слухом, но в остальном с ее состоянием все в порядке.
Кошка придерживается простого распорядка дня – рано просыпается, завтракает, много спит и периодически играет.
