Ветеринар рассказал, как защитить питомцев от клещей

26 марта 2026, 16:52

Ветеринар Шиляков: питомцев, не выходящих из дома, нужно обрабатывать от клещей

С наступлением тепла в лесах и парках Подмосковья активизируются иксодовые клещи. Для владельцев собак и кошек это означает начало сезона повышенной опасности.





Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шиляков в беседе с «Радио 1» заявил, что даже кошке, не выходящей на улицу, нужна обработка.





«Укус клеща — это дискомфорт, боль, возможность аллергических реакций. Кошка может насобирать клещей, например, на подоконнике или в комнатах. Если питомец никогда не покидает квартиру, необходимость обработки зависит от образа жизни владельца. Если вы любите гулять по паркам, клеща можно принести на одежде или обуви», — сказал он.

Ошейник — самый ненадёжный вариант, но подходит только для собак;

Спрей — начинает действовать сразу, идеален для экстренной защиты, но требует частого повторения обработки (примерно раз в неделю). Недостатки: неравномерность нанесения и риск слизывания препарата животным;

Капли на холку — самый демократичный и эффективный вариант, но с важным условием. Действие капель начинается не сразу, а через 2–3 дня после нанесения.

Таблетки для приёма внутрь — самый эффективный метод для собак. Подходит даже для беременных, ослабленных и пожилых животных.

«Но даже обработанное животное может стать жертвой паразита, особенно если шерсть тёмная и густая. В зоомагазинах для этого продаются специальные клещесъёмники. Можно вытащить насекомое пинцетиком, зажимом, его надо выкручивать как шуруп. Если под рукой нет инструмента, можно воспользоваться народным методом: поливаете клеща йодом и немножечко кожу вокру, а потом расшываете. Он у вас сам и выпадет», — посоветовал врач.