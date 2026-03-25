Раменский эпидемиолог рассказал, сколько раз прививаться от клещевого энцефалита

25 марта 2026, 15:20

С наступлением тёплой погоды и началом таяния снега в Московском регионе активизируются клещи. Для полноценной защиты от клещевого энцефалита нужно ввести несколько доз вакцины, сообщил рассказал врач-эпидемиолог Раменской больницы Егор Кузьминов.





Первая вводится сразу, вторая – через месяц после первой, третья – через 12 месяцев после второй. В дальнейшем поддерживающие дозы препарата рекомендуется вводить каждые три года.

«Клещевой энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся через укусы заражённых иксодовых клещей. Вирус поражает в основном центральную нервную систему, включая головной и спинной мозг. Болезнь может привести к таким серьёзным последствиям, как парезы, паралич и инвалидизация. Вакцинация – важная мера профилактики», – подчеркнул Кузьминов.