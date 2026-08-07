Ветеринар рассказала, чем заменить фумигаторы, чтобы не навредить питомцам

07 августа 2026, 09:51

Ветеринар Сиротина: в доме с питомцами вместо фумигаторов лучше брызгать спреи

Фото: iStock/nicoletaionescu

По словам специалистов, фумигаторы очень опасны для питомцев. Но как же тогда спасаться от комаров и мошек, которые лезут в дом?





Ветеринар Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» заявила, что альтернативы есть, и они гораздо эффективнее и безопаснее. Главное правило — использовать специализированные средства, созданные с учетом физиологии животных.





«В продаже есть спреи, которые можно использовать и во входные группы, и обрызгивать оконные проемы. Они созданы как раз с учетом того, чтобы не воздействовать токсично на организм животного. Как правило, все они на эфирных маслах и не имеют той химии, которая может нанести серьезный ущерб здоровью», — объяснила она.

«Даже мы сами, выходя в сад, всегда опрыскиваемся ветеринарными брызгалками. Они очень эффективны даже для людей и безопасны для животных: если питомец вас оближет или нанюхается, ничего страшного не случится. Также есть элементарные полынные спиральки, которые тоже очень хорошо отпугивают насекомых», — поделилась Сиротина.