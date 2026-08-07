Ветеринар рассказала, чем заменить фумигаторы, чтобы не навредить питомцам
Ветеринар Сиротина: в доме с питомцами вместо фумигаторов лучше брызгать спреи
По словам специалистов, фумигаторы очень опасны для питомцев. Но как же тогда спасаться от комаров и мошек, которые лезут в дом?
Ветеринар Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» заявила, что альтернативы есть, и они гораздо эффективнее и безопаснее. Главное правило — использовать специализированные средства, созданные с учетом физиологии животных.
«В продаже есть спреи, которые можно использовать и во входные группы, и обрызгивать оконные проемы. Они созданы как раз с учетом того, чтобы не воздействовать токсично на организм животного. Как правило, все они на эфирных маслах и не имеют той химии, которая может нанести серьезный ущерб здоровью», — объяснила она.
Эксперт отметила, что такие ветеринарные спреи — это комплексная защита. Они отпугивают не только комаров, но и мух, и даже клещей с блохами. При этом их можно наносить прямо на животное или на себя перед выходом на улицу.
«Даже мы сами, выходя в сад, всегда опрыскиваемся ветеринарными брызгалками. Они очень эффективны даже для людей и безопасны для животных: если питомец вас оближет или нанюхается, ничего страшного не случится. Также есть элементарные полынные спиральки, которые тоже очень хорошо отпугивают насекомых», — поделилась Сиротина.
По словам Сиротиной, от новинок с сомнительным составом стоит отказаться категорически, и лучше использовать ветеринарные препараты на основе эфирных масел.