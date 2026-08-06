Ветеринар предупредил о возможных рисках для ребенка из-за сна с домашними животными

06 августа 2026, 17:58

Ветеринар объяснил, почему детям не стоит спать рядом с кошками и собаками

Фото: Istock / Olga Gubskaya

Домашним питомцам не рекомендуется спать рядом с маленькими детьми без присмотра взрослых. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал ветеринарный врач, кинолог и эксперт международной категории Владимир Уражевский.





По словам специалиста, совместный сон ребенка с кошкой или собакой может привести к непредвиденным ситуациям, поэтому родителям следует внимательно контролировать такие моменты.





«Кошке и собаке категорически нельзя спать с ребенком, потому что может возникнуть непредвиденная ситуация. Питомец может спать с ребенком только под контролем родителей», — отметил Уражевский.