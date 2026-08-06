Ветеринар предупредил о возможных рисках для ребенка из-за сна с домашними животными
Ветеринар объяснил, почему детям не стоит спать рядом с кошками и собаками
Домашним питомцам не рекомендуется спать рядом с маленькими детьми без присмотра взрослых. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал ветеринарный врач, кинолог и эксперт международной категории Владимир Уражевский.
По словам специалиста, совместный сон ребенка с кошкой или собакой может привести к непредвиденным ситуациям, поэтому родителям следует внимательно контролировать такие моменты.
«Кошке и собаке категорически нельзя спать с ребенком, потому что может возникнуть непредвиденная ситуация. Питомец может спать с ребенком только под контролем родителей», — отметил Уражевский.Эксперт пояснил, что во сне малыш может случайно придавить животное, а питомец, наоборот, способен слишком близко прижаться к лицу ребенка, что теоретически может затруднить дыхание.
Кроме того, ветеринар напомнил о других возможных рисках — аллергических реакциях, а также вероятности передачи паразитов, если животное не проходит регулярную обработку и ветеринарный контроль.
По словам Уражевского, испугавшийся питомец также может случайно причинить ребенку травму. Например, если животное резко вскочит из-за громкого звука, оно может поцарапать малыша.
При этом специалист подчеркнул, что в целом общение детей с домашними животными приносит пользу. Совместные игры и взаимодействие с питомцами помогают ребенку развивать эмоциональный интеллект, чувство ответственности и навыки общения.
Ветеринар отметил, что главное условие безопасного контакта ребенка с животными — внимание со стороны родителей и соблюдение правил гигиены.