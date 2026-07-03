Ветеринар Сачков предупредил, чем рискуют хозяева непривитых питомцев

03 июля 2026, 15:24

Фото: istockphoto / Nataba

В Подмосковье запустили интерактивную карту пунктов вакцинации домашних животных — страницу уже посетили более семи тысяч раз. О том, почему прививки жизненно необходимы питомцам и их хозяевам, а также какие заболевания угрожают тем, кто избегает вакцинации, «Радио 1» рассказал ветеринарный врач, руководитель Ассоциации «Национальный ветеринарный альянс» Кирилл Сачков.





Он напомнил, что маленькие щенки и котята особенно уязвимы перед болезнями. Среди обязательных прививок для собак эксперт перечислил вакцины от чумы, гепатита, аденовируса и лептоспироза — как правило, они делаются в комплексе. Для кошек существует свой перечень заболеваний. Первую вакцинацию щенкам и котятам проводят в 12 недель, затем в зависимости от препарата требуется ревакцинация либо через год, либо ежегодно. Сачков подчеркнул: на территории Российской Федерации закон обязывает вакцинировать животных один раз в год.



«Недаром в ветеринарии говорят, что обычный человеческий врач лечит человека, а ветеринар — человечество. Есть болезни, которые могут передаваться от наших пушистых друзей к человеку, в том числе особо опасные, как бешенство. Наша задача — дать портрет врага иммунной системе. Она тренируется на нем, и, если вдруг питомец столкнется с болезнью, его организм будет готов противостоять инфекции», — объяснил Кирилл Сачков.

«Каждый вкладывает свою маленькую долю в копилку общего благополучия. Мы все прививаемся — и благодаря этому нет популяции, в которой может начаться эпидемия. Что касается кошек, я понимаю тех, кто опасается вакцин. Но если ты хочешь войти в социум — пусть у тебя будет то, что принято этим социумом. Вакцинация — это отличный способ провести время с пользой, обследовать питомца и сделать то, что делают все остальные», — заключил Кирилл Сачков.