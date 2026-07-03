Управляющим компаниям Подмосковья выписали штрафы на семь млн рублей

03 июля 2026, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Штрафы на общую сумму 7 075 000 рублей назначили управляющим и ресурсоснабжающим организациям Московской области по итогам очередного еженедельного заседания подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В ходе заседания рассматривалось 61 дело по организациям из 23 округов.





«Претензии состояли в нарушении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, несоблюдении требований энергетической эффективности и нарушении лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.