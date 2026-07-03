Управляющим компаниям Подмосковья выписали штрафы на семь млн рублей
Штрафы на общую сумму 7 075 000 рублей назначили управляющим и ресурсоснабжающим организациям Московской области по итогам очередного еженедельного заседания подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе заседания рассматривалось 61 дело по организациям из 23 округов.
«Претензии состояли в нарушении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, несоблюдении требований энергетической эффективности и нарушении лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.В результате по 55 делам вынесли окончательные решения, а шесть отложили до выяснения обстоятельств.
Ранее сообщалось, что отправлять заявки в свою управляющую компанию жители Московской области могут через мобильное приложение «Госуслуги Дом». С его помощью можно также заказать проверку счётчика, оплатить коммунальные счета, участвовать в собраниях собственников жилья, общаться с соседями в официальном чате и отслеживать график капитального ремонта.