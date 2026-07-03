В РСА спрогнозировали постепенное подорожание полиса ОСАГО

03 июля 2026, 15:07

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Страховые компании начали постепенно повышать стоимость полиса ОСАГО из-за высокого уровня средней выплаты. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).





В России с 11 июля вступят в силу новые правила расчета стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО. По оценкам экспертов, средняя выплата по ОСАГО может увеличиться примерно на 10%, пишут argumenti.ru.





«Страховые компании начали подготавливаться к этим нововведениям, начали учитывать их уже сейчас в своей деятельности, для того чтобы тарифа хватало на покрытие таких выплат», — сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков.