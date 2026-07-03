В РСА спрогнозировали постепенное подорожание полиса ОСАГО
Страховые компании начали постепенно повышать стоимость полиса ОСАГО из-за высокого уровня средней выплаты. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
В России с 11 июля вступят в силу новые правила расчета стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО. По оценкам экспертов, средняя выплата по ОСАГО может увеличиться примерно на 10%, пишут argumenti.ru.
«Страховые компании начали подготавливаться к этим нововведениям, начали учитывать их уже сейчас в своей деятельности, для того чтобы тарифа хватало на покрытие таких выплат», — сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков.
В ведомстве добавили, что стоимость ОСАГО в первую очередь поднимется для тех водителей, которые часто становятся виновниками ДТП. Однако конкурентная среда позволит страховщикам удерживать цены для безаварийных водителей.