27 ноября 2026, 16:14

Телеведущая Ращук: творчество помогает человеку проявляться в мире

Фото: iStock/Maria Moroz

Почему одни люди в кризисных ситуациях опускают руки, а другие создают шедевры? Почему креативные личности реже страдают от деменции и легче переживают неудачи? Ответ кроется в силе творчества. Оно меняет не только наше настроение, но и физиологию, социальные связи и даже экономическое благополучие.





Предприниматель, телеведущая, общественный деятель, эксперт по женской самореализации, креативу, публичности и образу жизни Евгения Ращук в беседе с «Радио 1» объяснила, что творчество — это не про талант, а про разрешение себе быть видимым.





«Творчество — это способность выражать то, что у вас внутри. Оно есть у каждого. Просто у кого-то заперто глубоко, потому что когда-то ее, наверное, высмеяли. Когда вы начинаете что-то создавать (танец, текст, фотографию, торт), перестаете прятаться, показываете себя, и мир начинает вас видеть», — сказала она.

«Через месяц они танцуют так, что просто светятся. Но не потому, что они выучили движение, а потому, что разрешили себе быть», — дополнила Ращук.

«Начните с малого, один урок или один мастер-класс. Не бойтесь быть плохим. Первые полгода вы будете неуклюжими, и это нормально, не сравнивайте себя с другими. У каждого свой ритм и своя история. Творчество – это не роскошь, а необходимость. Когда вы творите, вы живете, а когда вы живы, вы проявляетесь. И не ждите подходящего момента, начинайте сегодня с одного первого шага», — резюмировала собеседница.