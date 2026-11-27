Психолог назвала признаки потери контроля над покупками на маркетплейсах
Психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова назвала признаки компульсивного шопинга. Среди них — регулярные заказы ненужных вещей, долги и стремление скрыть расходы от близких.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснила, что частота покупок сама по себе не указывает на зависимость. Поводом обратить внимание на свое поведение она назвала неспособность остановиться, несмотря на чувство вины, ссоры и проблемы с деньгами.
По словам Лобановой, оформление заказа и ожидание доставки помогают ненадолго отвлечься от тревоги, скуки или напряжения. Когда посылка приходит, радость быстро проходит. При новом стрессе человек вновь обращается к привычному способу поднять настроение.
Привычку подкрепляют персональные рекомендации, рекламные уведомления и сообщения о скором завершении акций. Привлекательность процесса усиливает и возможность заплатить позже. При этом удовольствие может приносить сам поиск товаров и их добавление в корзину.
Чтобы разобраться в причинах лишних трат, психолог посоветовала две-три недели записывать заказы, их стоимость и свое настроение перед оплатой. Такой дневник поможет обнаружить ситуации, в которых особенно хочется открыть приложение.
Специалист предложила откладывать решение о покупке на 48–72 часа. За это время можно подумать, зачем нужна вещь, есть ли дома ее аналог и возникло бы желание приобрести товар без скидки.
Лобанова рекомендовала отключить рекламные уведомления, удалить из приложений сохраненные карты и отказаться от оплаты частями. Контролировать расходы помогут месячный лимит, список необходимых товаров и определенные дни для заказов.
Справляться с напряжением психолог предложила с помощью прогулок, физической активности или разговора с близкими. По ее словам, одного удаления приложения часто недостаточно: важно изменить саму реакцию на стресс.
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