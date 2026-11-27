27 ноября 2026, 09:14

Психолог Лобанова: чувство вины после трат на маркетплейсах — признак зависимости

Фото: iStock/mesh cube

Психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова назвала признаки компульсивного шопинга. Среди них — регулярные заказы ненужных вещей, долги и стремление скрыть расходы от близких.