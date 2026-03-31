«Выбирают глисты»: Психиатр рассказал, кто на самом деле управляет пищевыми желаниями

31 марта 2026, 15:48

Психиатр Федорович: нашими желаниями в еде управляют глисты

Многие родители сталкиваются с тем, что накормить ребенка становится настоящим испытанием. Отказ от супа, избирательность в еде или, наоборот, тяга к фастфуду часто списываются на вредность или подростковый бунт.





Однако врач-психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» рассказал, что корни этих проблем лежат гораздо глубже — в физиологии, инстинктах и даже в микробиоме кишечника.





«Потребление пищи — это инстинкт ключевой. Нейрофизиологи даже посчитали, что когда наступает голод, мозг начинает работать в десятки раз быстрее и лучше, чем в переедании. Это глубинный механизм, генетически обусловленный. Первый рефлекс, с которым ребёнок приходит в жизнь — это дыхание. А второй — это глотание», — сказал он.

«Когда вы приходите в ресторан, листаете меню, вы думаете, что выбираете? Ничего подобного. Я, может быть, скажу что-то страшное, но на самом деле выбирают глисты то, что вы хотите съесть. Это симбиоз с микроорганизмами, и они руководят нашими желаниями», — отметил Федорович.