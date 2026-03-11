«Ощущение безопасности»: Психиатр развеял самый опасный миф о наркотиках

11 марта 2026, 10:31

Нарколог Литков: термин «лёгкие наркотики» создаёт ложное чувство безопасности

Фото: Istock/Natalia Shabasheva

Психиатр-нарколог Сергей Литков объяснил, почему в медицине не существует понятия «лёгкие наркотики».





В беседе с NEWS.ru Литков заявил, что любое психоактивное вещество влияет на систему вознаграждения мозга и формирует психическую зависимость.



По словам специалиста, регулярное употребление каннабиноидов ухудшает концентрацию и снижает мотивацию. У людей с предрасположенностью врачи фиксируют тревожные расстройства и психотические эпизоды.

«Дополнительная проблема — постепенное увеличение дозировки. При частом использовании развивается толерантность, и прежний эффект становится менее выраженным. Это повышает вероятность перехода к более сильным веществам или сочетанного употребления», — пояснил врач.