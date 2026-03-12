«Выбор без выбора»: Россиянам рассказали, может ли ИИ быть угрозой для человечества

12 марта 2026, 10:29

Эксперт по ИИ Клименко: нейросети помогают в разных отраслях

Фото: iStock/NicoElNino

Искусственный интеллект уже стал невидимой частью нашей повседневности — от телефонных звонков до медицинских консультаций. Но многие до сих пор воспринимают его как угрозу.





Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радио 1» предупредил: технологии развиваются стремительнее, чем кажется, и следующий шок ждёт нас в самых неожиданных сферах.





«Дискутировать о полной безопасности в современных реалиях — невозможно. Это выбор без выбора», — сказал он.

«Мы с вами разговариваем, а в передаче трафика задействовано столько ИИ, сколько у его противников вызвало бы инфаркт. А нам с вами хорошо. Причем главные перемены происходят не в медиа, а в науке и промышленности. Химики на заводе пластмасс раньше делали 3–4 исследования в месяц, а теперь — до 40. ИИ работает за них. Мы ещё не на гребне волны — следующий шок ждёт нас в строительстве, медицине и других отраслях», — отметил эксперт.