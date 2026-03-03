В Подмосковье за неделю подключили более 260 новых камер «Безопасного региона»
264 камеры видеонаблюдения подключили к подмосковной системе «Безопасный регион» на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Камеры устанавливают на подъездах, возле различных социальных объектов и в других общественных местах.
«За неделю система «Безопасный регион» получила ещё 264 камеры, в всего с начала года их подключили более полутора тысяч», — отмечается в сообщении.Всего к областной системе безопасности в настоящее время подключены свыше 168 тысяч камер. Более 90 тысяч из них используются нейросетью для мониторинга качества уборки дворов, соблюдения правил парковки рядом с домами, безопасности на стройках и пр.
Полная информация о ИИ-практиках Московской области размещена на портале «Цифровой регион».